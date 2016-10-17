ЦСКА в эти минуты проводит тренировку на стадионе "Октябрь" перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Монако", сообщает "Чемпионат".
Вратарь Игорь Акинфеев, пропустивший домашнюю игру 10-го тура РФПЛ с «Уфой» из-за повреждения, занимается в общей группе "армейцев".
"Акинфеев готовится к матчу с "Монако", а Дзагоев - нет", – заявил ранее на пресс-конференции главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
Напомним, что матч между ЦСКА и «Монако» состоится 18 октября в Москве. Встреча пройдёт на «Арене ЦСКА» и начнётся в 21:45 по московскому времени.