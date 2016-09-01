Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рассказал об итогах работы комплекса камер фотовидеофиксации в Москве. Как рассказали агентству ТАСС в пресс-службе организации, случаи ошибочных штрафов действительно имеют место, но при это их количество менее 0,001% от общего числа. Для понимания масштаба вопроса, в ЦОДД заявили, что за восемь месяцев текущего года по всем видам нарушений было выписано более 10 миллионов штрафов.

Также в пресс-службе отметили, что с другой стороны на дорогах Москвы стало намного безопаснее, в частности, по статистике ГИБДД, за полгода 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество несчастных случаев уменьшилось на треть.

"В местах установки комплексов количество пострадавших снизилось на 35%. Это самый важный показатель, который доказывает эффективность комплексов фотовидеофиксации в Москве <...> Система автоматической фотовидеофиксации в Москве проверена временем. Все комплексы прошли установленную законом систему сертификации и проверки. Если говорить о технических сбоях, таких как блик солнца, тень и подобные, то процент такого технического сбоя ничтожно мал - это всего лишь 0,001%", - сказал собеседник агентства.

Как отметил Metro зампредседатель Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин, от технического прогресса никуда не денешься, но при этом стоит упростить процедуру обжалования ошибочных штрафов, пока количество неправильных постановлений не снизится до нуля.

-Я думаю, что нужно на техническом уровне решать подобные проблемы. Если появляются ошибки, то их корень кроется в обработке информации. От технического прогресса и потока денег от штрафов не уйти, поэтому здесь надо сделать упор на процесс обжалования штрафов, которой сейчас занимает огромное количество времени. Рассмотрение жалоб надо свести в минимальную форму, чтобы всё было быстро. Это должна быть не бюрократическая, а максимально простая процедура. К людям стоит относиться по-человечески, - заявил он.

Напомним, что недавно в СМИ и соцсетях стали активно обсуждать случаи, когда водителям приходили штрафы за нарушения ПДД, которые они не совершали. В частности, один из водителей написал на автомобильном портале, что ему недавно пришёл штраф за то, что он пересёк сплошную, но на присланной фотографии ясно видно, что за сплошную зашла всего лишь тень от его машины.

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