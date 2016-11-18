Погода в Петербурге не радует горожан - за окном то дождь, то снег и под ногами жуткая каша из снега и грязи. По прогнозам синоптиков, потепление продолжится - впереди вновь дожди.

Сильный снегопад, который обрушился на Петербург ранним утром 18 ноября, в пятницу, к обеду завершится. Осадков больше не ожидается, температура воздуха будет около +2 градусов.

В субботу с утра вероятен сильный проливной дождь, ветер в порывах до 13 м/с и +3-5 градусов. В воскресенье около +4 и вновь сильные осадки - утром в виде мокрого снега, днем - дождя, ветер усилится до 16 м/с.

Оттепель в Петербурге продержится еще несколько дней, прогнозируют синоптики. Столбики термометров поднимутся до +5 градусов, временами будет дождливо, и тотальная облачность - без прояснений.

По предварительным данным, похолодание придет в Петербург в самом конце ноября - к началу календарной зимы - температура воздуха понизится до -3-5 градусов.