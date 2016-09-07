По данным на 7 сентября, ЦИК насчитал 67 кандидатов в депутаты Госдумы РФ, имеющих судимости: 55 из них баллотируются по федеральным спискам, 12 — по одномандатным округам, сообщает ТАСС.

Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что все потенциальные депутаты не имеют ограничений пассивного избирательного права, поэтому могут быть избраны в парламент.

Она также отметила, что на этих выборах не было зафиксировано случаев обнаружения поддельных дипломов об образовании. В прошлый раз фальсификации были замечены в более чем двух десятках случаев.

Ранее Центризбирком уже исключил из списков 58 человек, которые пытались скрыть свою судимость. Многие партии решили "очиститься" самостоятельно.

Выборы в Госдуму и некоторые региональные парламенты пройдут 18 сентября. Российское законодательство исключает возможность участия в выборах людей, имеющих судимость за тяжкие преступления, сроком на 10 лет, за особо тяжкие – сроком на 15 лет.