На 10% самых богатых россиян приходится 89% всего богатства в стране. Как отмечают эксперты, опубликовавшие очередной Global Wealth Report, в США показатель составляет 78%, в Китае – 73%. При этом разрыв России и других стран усугубляется тем, что по числу долларовых миллиардеров (96 человек) мы существенно уступаем лидерам. В США их 582, а в Китае – 244.

– 105 тыс. человек, входящих в 1% богатейших людей планеты, проживают в России. Кроме того, 1 миллион человек, входящих в 10% богатейших людей мира, также живут в России, – отмечают в Credit Suisse. – На Россию приходятся 79 тыс. долларовых миллионеров.

Согласно результатам исследования, в 2016 году общий темп роста глобального благосостояния остался сдержанным, продолжая тенденцию, которая появилась в 2013, и резко контрастирует с двузначными показателями роста, которые наблюдались в 2008, до начала глобального финансового кризиса.