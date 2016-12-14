Организаторы выставки "Алиса в стране чудес", которая откроется в Петербурге перед Новым годом, и афиши которой появятся в метрополитене, рассказали о странном на их взгляд запрете. Сомнению подвергли словосочетание "чудесатая выставка".

- Сначала нам официально запретили использование слова "чудесатая", которое планировалось на афише, - рассказали Metro организаторы выставки, - Нас попросили изменить слово на другое, потому что в русском языке его не существует, а значит его использование на рекламных носителях запрещено.

Афиши выставки "Алиса в стране чудес" все же появятся в петербургской подземке. Слово "чудесатая" останется, но будет взято в кавычки.

- Нам разрешили использовать выражение "чудесатая выставка", но только в кавычках, после того, как мы прислали скрин-шоты перевода сказки Льюиса Кэррола, - пояснили организаторы, - Но прецедент удивляет. Первоначально выставка проходила в Москве в усадьбе Салтыковых-Чертковых, и везде в рекламе использовалось выражение "чудесатый особняк". Поэтому для нас был полнейшим сюрпризом запрет этого выражения в Петербурге.

Как стало известно Metro, место для рекламы в подземке Петербурга утверждают в ГЦРР, а содержание плакатов - в комитете по печати администрации города, поэтому к оформлению афиши выставки и запретам слова "чудесатая" метрополитен отношения не имеет. Получить оперативный комметарий в комитете по печати Metro не удалось.

Добавим, слово "чудесатый" применительно к "Алисе в Стране чудес" появилось в переводе Нины Демуровой, ставшем ныне каноническим. Выражение "все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!" кэрролловская Алиса говорит в самом начале второй главы, когда она начала стремительно увеличиваться в размерах, выпив из волшебного бутылька.