Чтобы жить, братьям Гоше и Ване Зониным нужны дорогостоящие лекарства

Гоше шестнадцать. Он старший из братьев Зониных и прекрасно справляется с этой ролью – следит, чтобы Ваню не кормили запрещёнными врачами конфетами, поправляет непоседливому брату одежду, приглаживает его непослушные локоны. Сам Гоша лысый, у мальчика выпали все волосы, когда ему было восемь лет.

Ване сейчас тоже восемь. Его карманы набиты лего-человеками, каждой игрушке он придумал имя и историю. С ними он ставит спектакли и показывает их Гоше. А когда Гоша уходит в школу, Ваня ухаживает за камушками, собранными на улице, и мечтает, что из них вылупятся драконы.

Гоша интересуется политикой, экономикой, он окончил трёхгодичные курсы компьютерного программирования. Мальчик мечтает перевернуть мир, как когда-то это сделал Стив Джобс. Но это потом... Сейчас Гоша в десятом классе и больше всего боится, что не справится с учебной программой, часть которой он уже пропустил, пока лежал в больнице.

Из больниц Гоша не вылезает 5 лет, а Ваня 4 года. Но правильный диагноз поставили только в этом году – первичный иммунодефицит. Это значит, что, если братья не будут принимать лекарства, Гоша опять начнёт таять, а у маленького Вани может повториться кишечное кровотечение, этого очень боится их мама Наталья. Она у братьев героическая, сдаваться не собирается, как бы тяжело не приходилось. Но денег всегда не хватает, а сейчас им на лекарства нужно 380 тысяч рублей.