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Чтобы жить, братьям Гоше и Ване Зониным нужны дорогостоящие лекарства

  • Зинаида Мишина

Из больниц Гоша не вылезает 5 лет, а Ваня 4 года.

«Сейчас мы знаем, что с нами. У нас есть план лечения. И мы не сдадимся», – говорит мама мальчиков. Семье ещё  предстоит уточнить, какой именно иммунодефицит у братьев

«Сейчас мы знаем, что с нами. У нас есть план лечения. И мы не сдадимся», – говорит мама мальчиков. Семье ещё  предстоит уточнить, какой именно иммунодефицит у братьев

Фото предоставлено благотворительным фондом «Подсолнух»

Фото:

Гоше шестнадцать. Он старший из братьев Зониных и прекрасно справляется с этой ролью – следит, чтобы Ваню не кормили запрещёнными врачами конфетами, поправляет непоседливому брату одежду, приглаживает его непослушные локоны. Сам Гоша лысый, у мальчика выпали все волосы, когда ему было восемь лет. 

Ване сейчас тоже восемь. Его карманы набиты лего-человеками, каждой игрушке он придумал имя и историю. С ними он ставит спектакли и показывает их Гоше. А когда Гоша уходит в школу, Ваня ухаживает за камушками, собранными на улице, и мечтает, что из них вылупятся драконы. 

Гоша интересуется политикой, экономикой, он окончил трёхгодичные курсы компьютерного программирования. Мальчик мечтает перевернуть мир, как когда-то это сделал Стив Джобс. Но это потом... Сейчас Гоша в десятом классе и больше всего боится, что не справится с учебной программой, часть которой он уже пропустил, пока лежал в больнице.  

Из больниц Гоша не вылезает 5 лет, а Ваня 4 года. Но правильный диагноз поставили только в этом году – первичный иммунодефицит. Это значит, что, если братья не будут принимать лекарства, Гоша опять начнёт таять, а у маленького Вани может повториться кишечное кровотечение, этого очень боится их мама Наталья. Она у братьев героическая, сдаваться не собирается, как бы тяжело не приходилось. Но денег всегда не хватает, а сейчас им на лекарства нужно 380 тысяч рублей.

Инструкция

Помочь братьям получить необходимое лекарство может каждый из нас. Что для этого нужно: 

•     Отправить SMS «МЕТРО» на номер 3434. Стоимость одного сообщения – 50 рублей. Не забудьте, пожалуйста, подтвердить оплату после ответного сообщения.

•    Если этот способ вам не подходит или нужна дополнительная информация, заходите на сайт фонда «Подсолнух» fondpodsolnuh.ru или звоните по телефону +7 (495) 767-73-38.

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