Более четырёх тысяч камер видеонаблюдения будут установлены в столичных поликлиниках и травмпунктах до конца текущего года. Всего оснастят около 650 медучреждений, сообщает mos.ru.

Для чего там нужны камеры? С их помощью департамент здравоохранения собирается улучшить качество обслуживания, отслеживая, как врачи организуют и проводят работу со своими пациентами. А также понять, из-за чего в некоторых медучреждении появляются очереди и почему задерживается приём.

Мониторинг будет вестись основательно. Например, уже известно, что в обзор камер попадут информационные табло с расписанием приёма, коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров, дежурных врачей и зоны ожидания приёмов в травмпунктах.

Новые камеры станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение с них будет поступать в единый центр хранения и обработки и храниться там пять суток. Если за это время выявиться какой-то инцидент, то запись будут хранить до 30 дней.

Кстати, видео будет доступно управленцам комплекса здравоохранения непосредственно с их рабочих мест. Чиновники от медицины собираются дотошно и объективно рассматривать каждый спорный прецедент.

Как сами врачи относятся к этой новости и не пугает ли их тотальная слежка на рабочем месте, мы спросили у столичного педиатра.

"Я ничего против видеокамер в поликлинике сказать не могу. Только сомневаюсь, что они способны навести порядок в медучреждениях, – говорит врач с сорокалетним стажем Ольга Матвеева. – Но польза врачам от них тоже будет. Вот, например, мой случай. Дежурю я на праздники – 2 января. Приводит мужчина девочку. Я по документам смотрю и понимаю, что он ей не родственник. Спрашиваю "Почему мама не привела девочку сама?" "Она болеет", – отвечает. Я уточняю: "А вы ей скорую вызывали?" И тут наш посетитель начинает дико на меня орать и размахивать руками. Еле-еле медсёстры его утихомирили. Так он дверью хлопнул и накатал на меня жалобу в наш журнал. С одной стороны, мелочи. Но ведь мне тоже пришлось понервничать, а потом ещё с заведующей объясняться. А была бы у нас камера, никаких объяснений от меня не понадобилось бы".

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