Избранный 45-ый президент США Дональд Трамп о президенте РФ Владимире Путине.

"Если бы США поладили с Россией, было бы совсем неплохо", – считает новый американский президент.

Накануне, 8 ноября, 2016 года в Америке прошли выборы президента. Сегодня стало известно, что победил на них миллиардер Дональд Трамп. Напомним, что предпринимательской деятельностью он занимается очень давно. Два раза в своей жизни переживал банкротство. Но вновь брался за дело. До того, как победить на выборах, он являлся строительным магнатом, владельцем крупной сети отелей и казино.

Что в разное время он говорил о президенте России Владимире Путине?

В интервью телеканалу Fox News, 18 июня 2015 г.:

"Путин не уважает нашего президента, как бы там ни было. Но у него огромная популярность в России, его там любят за то, что он делает, его любят за то, что он из себя представляет".

Во время дебатов среди республиканских кандидатов 10 ноября 2015 г.:

"Если Владимир Путин хочет пойти в Сирию и выбить оттуда "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред.), я поддерживаю это на 100 процентов. Не понимаю, как кто-то может выступать против".

В ходе теледебатов 10 марта 2016 г.:

"Коль речь идет о Путине, то он определенно является очень сильным лидером для России. Он гораздо более сильный лидер, чем наш. И это факт. Это не значит, что я его одобряю".



На форуме, организованном телеканалом NBC News и Организацией американских ветеранов Ирака и Афганистана, 7 сентября 2016 г.:

"Путин настоящий лидер, он твердо контролирует страну. Но это другая система. Она не обязательно мне нравится. Но в этой системе он лидер, куда больше, чем наш президент в своей системе. Я думаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Путиным, и я считаю, у меня будут очень, очень хорошие отношения с Россией".

Выступая в штате Невада 6 октября 2016 г.:

"Говорят, что я люблю Путина. Я не люблю и не ненавижу Путина".

В ходе дебатов кандидатов от Республиканской и Демократической партий в Университете Невады в Лас-Вегасе, шт. Невада 19 октября 2016 г.:

"Клинтон не любит Путина, потому что он обвел её вокруг пальца во всём. Путин обвёл вокруг пальца её и Обаму на всех этапах. Будь то Сирия, ракеты, что угодно. Я не знаю Путина, я никогда его не встречал. Он не является моим лучшим другом. Но если бы США поладили с Россией, было бы совсем неплохо".

Из предвыборного выступления в США, май 2016 г.:

"Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с Россией, но, может быть, и нет. Тот факт, что Владимир Путин говорил обо мне хорошие вещи, не означает, что это поможет ему на переговорах. Это совсем ему не поможет. И я довольно скоро узнаю, будут ли у меня хорошие отношения с Россией".

Напомним, что в декабре прошлого года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал Трампа "ярким, талантливым и выдающимся человеком".

Американский политик в ответ заявил, что для него большая честь услышать это от человека, которого "уважают не только в своей стране, но и за её пределами".

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Материал подготовлен на основе открытых источников и цитат ТАСС.