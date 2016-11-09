Меланья Кнавс родилась в 1970 году в городе Севница, Словения (тогда Югославия) в простой семье. В возрасте 16 лет начала довольно карьеру фотомодели, появлялась на обложках многих известных журналов. Получила диплом по специальности архитектура и дизайн в Люблянском университете.

В 1996 году переехала в Нью-Йорк. На одной из Недель моды познакомилась с Дональдом Трампом (тогда ей было 28 лет). В 2005 году состоялась свадьба, в 2006 родился сын.

Занимается дизайном часов и ювелирных изделий, особое внимание уделяет благотворительности.

1. Говорит на 5 языках: словенском, английском, французском, сербском и немецком.

2. Выросла в коммунистической Югославии, поэтому становится первой в истории США супругой президента, выросшей среди коммунистов.

3. Согласно данным опроса Washington Post/ABC, у Меланьи самые низкие рейтинги популярности среди всех предшествующих хозяек Белого дома.

4. Она даёт советы мужу. "Я часто делюсь с ним своими мыслями. И я часто бываю не согласна с ним. У меня есть свое собственное мнение, я самодостаточная личность, - заявила она в интервью CNN.

5. Она не одобряет любовь мужа к Twitter. Когда её спросили, какую привычку было бы не плохо, с ее точки зрения, бросить мужу, она незамедлительно ответила: "Писать твиты".

6. Билл и Хиллари Клинтон присутствовали на свадьбе Дональда и Меланьи в 2005.

7. С 2005 по 2009 Меланья была послом доброй воли Американского Красного Креста.

8. Заявила, что не нуждается в сочувствии. "Я очень сильная. Не надо меня жалеть. Я могу справиться с чем-угодно".