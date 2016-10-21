Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

1. ILWT
1. ILWT
Все на бал. Чинные судари представят свежую пластинку «Десять городских историй». Звоните Витьке Антибиотику!
Где: Yotaspace
Когда: 22 октября
2. Новое британское кино
Фестиваль. Показ новых работ британских режиссёров – как признанных мастеров, так и дебютантов.
Где: три кинотеатра Москвы
Когда: 26 октября – 6 ноября
3. Моральный кодекс
Ждём волшебства. Команда Сергея Мазаева обещает творить на сцене «настоящую музыкальную магию».
Где: клуб «16 тонн»
Когда: 22 октября
4. Михаил Карасик. Конструктивизм и другое
Выставка. 20 экспонатов знаменитого художника.
Где: Московский музей современного искусства
Когда: с 25 октября
5. Малевич Фест
Разные стороны. Организаторы хотят показать связь разных сфер: технологии, экономики, общества и культуры.
Где: технопарк «Сколково»
Когда: 26–28 октября
6. Мельница
Послушаем. Группа представит новый альбом «Химера», который является продолжением предыдущей пластинки «Алхимия».
Где: Yotaspace
Когда: 26 и 27 октября
7. Крёстный отец
Киноклассика. Показ двух первых частей эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы – целой эпохи в развитии кино.
Где: «Формула Кино Горизонт»
Когда: 21 и 22 октября
8. Placebo
С днём рождения. Группа собирается отметить своё 20-летие, сыграв песни, охватывающие всю дискографию.
Где: СК «Олимпийский»
Когда: 26 октября
9. Psychic TV & Cult of Youth
Концерт. Культовая группа во главе с неутомимым экспериментатором Дженезисом Пи-Орриджем.
Где: Red
Когда: 28 октября
10. Много читаешь? – Тебе сюда!
Школа великих книг. Библиофилы соберутся, чтобы начать обсуждение любимых литературных произведений.
Где: PhotoPlay Studio
Когда: 21 октября