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- Опубликовано : Сегодня 17:25

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

  • Алексей Ширинкин

1. ILWT

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Все на бал. Чинные судари представят свежую пластинку «Десять городских историй». Звоните Витьке Антибиотику!

Где: Yotaspace

Когда: 22 октября

2. Новое британское кино

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Фестиваль. Показ новых работ британских режиссёров – как признанных мастеров, так и дебютантов.

Где: три кинотеатра Москвы

Когда: 26 октября – 6 ноября

3. Моральный кодекс

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Ждём волшебства. Команда Сергея Мазаева обещает творить на сцене «настоящую музыкальную магию».

Где: клуб «16 тонн»

Когда: 22 октября

4. Михаил Карасик. Конструктивизм и другое

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Выставка. 20 экспонатов знаменитого художника.

Где: Московский музей современного искусства

Когда: с 25 октября

5. Малевич Фест

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Разные стороны. Организаторы хотят показать связь разных сфер: технологии, экономики, общества и культуры.

Где: технопарк «Сколково»

Когда: 26–28 октября

6. Мельница

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Послушаем. Группа представит новый альбом «Химера», который является продолжением предыдущей пластинки «Алхимия».

Где: Yotaspace

Когда: 26 и 27 октября

7. Крёстный отец

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Киноклассика. Показ двух первых частей эпической гангстерской саги Фрэнсиса Форда Копполы – целой эпохи в развитии кино.

Где: «Формула Кино Горизонт»

Когда: 21 и 22 октября

8. Placebo

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

С днём рождения. Группа собирается отметить своё 20-летие, сыграв песни, охватывающие всю дискографию.

Где: СК «Олимпийский»

Когда: 26 октября

9. Psychic TV & Cult of Youth

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Концерт. Культовая группа во главе с неутомимым экспериментатором Дженезисом Пи-Орриджем.

Где: Red

Когда: 28 октября

10. Много читаешь? – Тебе сюда!

Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

Школа великих книг. Библиофилы соберутся, чтобы начать обсуждение любимых литературных произведений.

Где: PhotoPlay Studio

Когда: 21 октября

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