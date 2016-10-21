Что, как и где поcмотреть в Москве в ближайшие дни

В редакцию Metro пришло письмо от читателя, который возмущен тем, как работали озеленители на Сенной площади утром 21 октября. По словам петербуржца, привезенные елочки обрубали "на корню" и просто втыкали в огромные вазоны. "Сегодня около выхода из метро "Садовая" приблизительно в 8.30 утра обратил внимание на работников, которые занимались посадкой елей. Сначала я очень порадовался за то, что в городе станет больше зеленых насаждений и воздух будет чуть чище. Но когда я подошел поближе, я...