С 1 января 2017 года в российское законодательство, касающееся рынка недвижимости, будут внесены существенные изменения.

Во-первых, в стране появится Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который объединит в себе государственный кадастр и ЕГРП – Единый государственный реестр прав. На обе процедуры граждане смогут подавать одно заявление, а ехать в другой город, чтобы оформить там покупку квартиры, будет уже необязательно. При этом оформить загородное имущество станет сложнее. Потребуется ставить его на кадастровый учёт и получать всю техническую документацию.

Во-вторых, в новой редакции закона, касающегося дольщиков, прописано создание компенсационного фонда, который заменит обязательное страхование ответственности. Застройщики будут отчислять деньги в фонд, из которого в случае проблем у строительной компании выделят средства на достройку дома.

В-третьих, в России вступит в силу закон "О государственной кадастровой оценке", который вводит монополию государства на эту деятельность, после чего оценки независимых экспертов запретят.

Наконец, машиноместа в подземных паркингах и на отдельных стоянках станут самостоятельными объектами собственности (сейчас они фигурируют как часть долевой). Соответственно владелец сможет распоряжаться ими по своему усмотрению.

Николай Хуторянский, исполнительный директор агентства "Магазин Квартир"

– Формирование Единого государственного реестра недвижимости – это несомненно положительное изменение законодательства в этой сфере. Для покупателей и продавцов это должно отразиться, в первую очередь, на упрощении процесса оформления покупки недвижимого имущества. Особенно дистанционно, при покупке из других регионов. Мы также надеемся, что сроки обработки обращений, заявленные после начала работы ЕГРН, действительно окажутся таковыми, ведь они почти вдвое ниже, чем сегодня. Плюс людям не придётся платить дважды за выписки. Что касается оценки недвижимости, то после 1 января государственные структуры могут просто не справиться с огромным потоком заявок. Сегодня на рынке работают десятки структур, сертифицированные государством, у которых есть лицензии, договоры с банками. То есть ждать людям придётся дольше. С другой стороны, государство будет применять единые критерии к оценке. Наконец, что касается машиномест в собственность, это действительно долгожданная новость. Сегодня сотни владельцев мест в паркингах сталкиваются с проблемами при попытке перепродать имущество.

Лариса Мамедова, менеджер отдела строящейся недвижимости ГК "Невский Альянс"

– Что касается цен, то недвижимость, конечно, может подорожать, в первую очередь из-за создания компенсационного фонда. На мой взгляд, это частично скажется на себестоимости квадратного метра и соответственно на стоимости недвижимости. На какой именно процент, сказать трудно, т.к. это будет зависеть от разных факторов: от заявленной стоимости строительства жилья по каждому объекту, от количества предложений на рынке, от стоимости материалов, которые уже подорожали и, судя по всему, будут ещё дорожать. Если количество предложений на рынке окажется маленьким, то цена за квадратный метр резко пойдёт вверх. Если же спрос будет очень большой, тогда сильного всплеска на стоимость не будет. С другой стороны, в связи с созданием фонда, на мой взгляд, дольщики будут больше защищены от недостроя, на рынке останутся в основной массе добросовестные застройщики. Что касается создания ЕГРН, это однозначно упростит и облегчит населению оформление и заказ документов на недвижимость, усилится защита от мошенников, сроки рассмотрения заявок будут уменьшены почти в два раза.

Александр Гиновкер, генеральный директор агентства “Невский Простор”, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

– На мой взгляд, эти изменения имеют положительные и отрицательные стороны. Могу отметить, что ещё один шаг к электронному документообороту. Он приведёт к сокращению усилий граждан в получении каких-либо документов. В идеале все госслужбы будут помогать гражданам более оперативно. Но есть опасения и в том, что при серьёзных изменениях почти всегда имеют место различные срывы в работе, задержки сроков получения документов и другие недоработки. Хотелось бы пройти этот этап максимально быстро и безболезненно.