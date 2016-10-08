Хронометраж одного эпизода: 30 минут

Количество эпизодов в сезоне: 10

В России сериал "Развод" официально показывает онлайн-сервис Amediateka. У нас первый эпизод выйдет всего на день позже –10 октября. (Главное отличие от пиратских сайтов в том, что можно смотреть сериал в оригинале с субтитрами, но за доступ придётся заплатить.)

Сюжет

У главной героини Фрэнсис есть всё, чего не было у Кэрри Брэдшоу: дом, муж (Томас Хейден Чёрч – номинация на "Оскар" за роль второго плана в фильме "На обочине") и дети. Только вот ей ничего из этого не нужно. Вернее, она сама не понимает, что ей нужно.

И вот однажды замужняя подруга Диана (Молли Шеннон – "Интуиция", "Анализируй это") устраивает вечеринку по случаю дня рождения. Поначалу она просто жалуется на мужа, но по мере того, как пустеет её стакан и увеличивается количество алкоголя в её крови, она начинает всё больше и больше наезжать на него. Она еле стоит на ногах и направляет пистолет в его сторону. В итоге вечеринка испорчена, а у мужа инсульт.

Фрэнсис вместо того, чтобы скинуть всю вину на алкоголь, решает развестись с мужем. "Как они умудрились превратиться из счастливой пары в тех, кто ненавидит друг друга?" – вопрошает она. Главная героиня уже сама не уверена, любит ли она мужа. Но за годы совместной жизни многое стало в нём раздражать. "Пока я не потеряла себя окончательно, надо развестись", – сообщает супругу своё решение. В ответ он обещает ей самый жуткий период в её жизни и первым делом меняет замок в двери, так что она больше не может войти в их дом.

Кому и почему стоит посмотреть

Когда Сара Джессика Паркер начала играть роль Кэри Брэдшоу, которая принесла ей всемирную известность, актрисе было всего 33 года. Она только-только вышла замуж за актёра Мэттью Бродерика ("Кабельщик", "Стэпфордские жёны"). Сейчас Саре 51 год, из которых 19 она в браке, у неё трое детей. И как-то невольно проводишь параллель с её новой героиней. Правда, сама актирса уверяет, что не собирается разводиться в реальной жизни, и единственное, о чём она жалеет, что надела чёрное платье на свадьбу.

Паркер постарела, и вместе с ней и её героиня. И проблемы у неё теперь посерьёзнее. Кэри любили все за то, что она умна, остроумна, уверена в себе, и у неё есть свой стиль. Ничего из этого вы не найдёте у Фрэнсис. Она не задумывается над тем, что надеть. Героиня пытается понять, кто она. Первый эпизод начинается с того, что Фрэнсис фальшиво улыбается своему отражению. Говорят, если улыбаться, то поднимется настроение, даже если ты чувствуешь себя ужасно. Но с Фрэнсис это не работает. Она фальшиво улыбается мужу. Но супруг ей не верит. И она сама в себя не верит. Дети – сын и дочка – ей хамят, ни во что её не ставят. Умной её тоже не назовёшь. Героиня не знает, как скрыть свою связь с любовником. Муж в два счёта это обнаруживает. Она в растерянности. Шутят все вокруг, кроме неё.

Саре Джессике Паркер предлагали много проектов, от которых она отказывалась. И вот наконец нашёлся сериал – полная противоположность "Секса в большом городе", это ответ на вопрос, что же нас ждёт после "Секса в большом городе" и этих загадочных "и жили они долго и счастливо" во всех сказках. Короче, это всё-таки больше про жизнь и про то, почему не складываются отношения. И сам "Развод" - это больше драма, чем комедия. Чего бы там не писал "Кинопоиск". На крупнейшем агрегаторе зарубежных кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг сериала 57%, при этом рейтинг ожидания зрителей – 100%. "Я лучше буду смотреть всё подряд на Youtube, чем этот ваш "Развод", – пишет Марк А. Перигард из Boston Herald. Так и хочется возразить ему: ну и не смотри. Потому что это женский сериал. Как и "Секс в большом городе".