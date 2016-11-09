Результаты выборов президента США не только удивили политиков, звёзд и обычных граждан, но также сказались на биржевых процессах.

В частности, утром на фоне новостей о том, что Дональд Трамп лидирует в гонке за президентское кресло, обвалилась фондовая биржа, а вместе с ней упал доллар относительно евро.

Чтобы разобраться, как эта ситуация повлияет на российский рубль, мы обратились к специалистам.

По словам трейдера и финансиста Алёны Ботниковой, в ближайшее время нас ждёт падение рубля. В связи с этим, она рекомендует покупать американскую валюту.

– За укрепление рубля уже нет никаких предпосылок, поэтому он будет падать. Доллар сейчас падает на фоне выборов, но относительно рубля будет расти до конца года. Если покупать доллары, то лучше делать это сейчас, а к новому году – лучше продавать, – рассказала она Metro.

Между тем, главный аналитик Бинбанка Наталия Шилова считает, что результаты выборов в США никак не отразятся на поведении рубля относительно доллара, и сильных колебаний в ближайшее время ждать не стоит.

– По рублю мы уже видим динамику – он не настолько болезненно реагирует на победу Трампа, – считает эксперт. – Все знают, что у Трампа был достаточно позитивный настрой относительно России, данный кандидат говорил о том, что постарается отменить санкции. Но его никто не воспринимает всерьёз, хоть он и смотрится достаточно неплохо на фоне остальных валютно-развитых стран. Поэтому я скорее жду околобокового движения – то есть, без какой-то сильной реакции в ту или иную сторону из-за выборов.

По словам эксперта, намного сильней повлияет на рубль решение ОПЕК, которое может быть принято в конце ноября.

– Дальнейшая динамика рубля будет больше определяться сделками на рынке нефти, которую мы все ждём в конце ноября (встреча ОПЕК по поводу сокращения добычи нефти – прим.ред.) – она будет более определяющей и для нефти, и для рубля, чем выборы нового президента в США, – заключила Шилова.

Напомним, что сегодня ночью в США прошли выборы 45-го президента. В результате голосования победу одержал республиканец Дональд Трамп.