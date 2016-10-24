Карты болельщика к ЧМ-2018 и Кубку конфедераций - 2017 году еще только изготавливают. Однако получить их можно будет уже почти через неделю. Карта обеспечит доступ на стадионы при наличии билетов на матчи и проезд в общественном транспорте, а иностранным гостям позволит осуществить безвизовый въезд в РФ.

Как признался министр Минкомсвязи Николай Никифоров – проект готовят в пожарном режиме. На реализацию всей IT-системы пока не хватает денег. Было запрошено 14,7 млрд рублей, а договор с Ростехом подписали лишь на 11 млрд. На текущий год средств хватит, а уже в следующим необходим будет дополнительный бюджет, так как требований ФИФА к системе довольно много.

По словам министра, планируется выдать около 3 миллионов карт — как российских, так и зарубежных. Иностранцам «спортивные визы» разошлют по почте.

Дадут ли эти карты бесплатный проезд на общественном транспорте – пока обсуждается в каждом регионе отдельно. В любом случае, будут льготы, а вот как их будут учитывать – технология пока разрабатывается.

Напомним, официальным символом предстоящего чемпионата голосованием был выбран Волк Забивака. Ему удалось обогнать своих ближайших конкурентов Кота и Тигра. Волк набрал 52,8% голосов, в то время как Кот 20.4%, а Тигр 26,8%. Результаты голосования за талисман ЧМ-2018 были объявлены в телешоу "Вечерний Ургант".

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.