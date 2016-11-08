Управление Федеральной службы безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе с сотрудниками городского и областного управления МВД РФ провели мероприятия, направленные на пресечение деятельности радикальных структур на территории региона.

8 ноября в одной из квартир в жилом доме проводилось задержание подозреваемых в участии в международной террористической организации "Хизбут-Тахрир аль-Ислами", деятельность которой запрещена на территории РФ. Среди личных вещей была найдена литература религиозного характера.

Мужчин задержали в рамках расследования уголовного дела, которое ранее возбудили по факту создания ячейки международной террористической организации в регионе.

- В ходе расследования уголовного дела установили ряд проживающих на территории региона лиц, которые входят в число участников указанной организации, - рассказала Metro официальный представитель УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти Наталия Воскресенская. - В отношении задержанных мужчин решается вопрос об избрании меры пресечения.