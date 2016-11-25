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"Чёрная пятница" в США: американцы штурмуют магазины

  • Ольга Захарец
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Сегодня, 25 ноября, в 00:00 по местному времени в США стартовала "Чёрная пятница" – день безумных скидок, который ждут целый год.

Это "мероприятие" настолько популярно среди американцев, что толпы покупателей выстраиваются в очереди практически за сутки до старта распродаж, а некоторые даже берут на работе выходной, чтобы посвятить себя покупкам.

Люди буквально сходят с ума, когда двери магазинов распахиваются и начинается "Чёрная пятница". Кадры, на которых американцы бегут по магазинам, сметая всё и всех на своём пути, чтобы заполучить долгожданную вещь по привлекательной цене, стали уже привычными в этот день.

И этот год не стал исключением. Только посмотрите на кадры, сделанные в магазинах Калифорнии. Всего через несколько минут после начала "Чёрной пятницы" гости торговых центров тащат к кассам огромные тележки, набитые вещами, техникой, игрушками и так далее.

"Чёрную пятницу" настолько любят, что по магазинам ходят целыми семьями вместе с детьми, несмотря на то, что стартует она ночью.

Напомним, что "Чёрная пятница" – пятница после Дня благодарения в США. С неё начинается традиционный рождественский сезон распродаж.

Поскольку День благодарения приходится на четвёртый четверг ноября, "Чёрная пятница" выпадает на промежуток с 23 по 30 ноября.

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