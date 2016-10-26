Роме Голеву из Москвы скоро исполнится 3 года. Он сильный и веселый ребенок. Глядя на него, не скажешь, что большую часть своей жизни он мужественно борется с тяжелым диагнозом.

У Ромы нейробластома забрюшинного пространства с метастазами в печень. Малыш перенёс 7 курсов химиотерапии, в том числе высокодозную с трансплантацией костного мозга, а также операцию по удалению надпочечника.

Рома успешно боролся с болезнью. Семья Голевых уже почти вернулась к обычной жизни и мечтала отправить Рому в детский сад. Но неожиданно малышу стало плохо. После длительных обследований родные услышали страшное слово: "Рецидив, метастазы в головной мозг".

В России протоколов лечения для Ромы нет, и семья собирает деньги на лечение в Университетской клинике Грайфсвальда в Германии.

Лечение очень дорогостоящее. Таких денег у родителей Ромы нет.

Родные Ромы Голева просят всех неравнодушных помочь собрать средства на лечение малыша. На счету каждая минута, важна любая сумма.

Поближе познакомиться с историей этого сильного духом мальчика и его семьи, а также узнать, как помочь Роме Голеву справиться с недугом, можно в группе в соцсети "ВКонтакте" "Спасем Ромашку!"