Учительница средней школы из Читы получила в октябре 40 рублей 60 копеек в качестве компенсации за несвоевременную выплату заработной платы в сентябре.

"Максимальная задержка — 2-3 дня — связана с движением денежных средств до конечного получателя. Сумма 40 рублей 60 копеек, которую якобы получает педагог Читы, на самом деле является компенсацией за несвоевременную выплату заработной платы за вторую половину сентября 2016 года", — пояснили "Чите.ру" в пресс-службе губернатора Забайкальского края.

В пресс-службе уточнили, что зарплата педагогам дошкольного и общего образования Забайкальского края выплачена за октябрь в полном объёме. В настоящее время готовится к выдаче необходимая сумма за первую половину ноября.

"Своевременная выплата заработной платы работникам образования — приоритетная задача губернатора и правительства Забайкальского края. Два раза в месяц педагоги края получают заработную плату согласно графику, установленному в уставе их учреждений", – заверили в пресс-службе.

15 ноября стало известно о том, что учитель средней школы из Читы получила в октябре зарплату 40 рублей 60 копеек, при этом уже месяц педагогу не перечисляли существенных выплат.