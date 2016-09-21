В рамках Фестиваля русской утки на Манежной площади жители столицы смогут посмотреть на четырёхметровый паштетный торт из утки с яблоками. Репортёр Metro узнал подробности.

С четверга на 49 площадках в центре города и за его пределами начнётся фестиваль "Золотая осень". Главными местами притяжения по традиции станут центральные площади. Фестиваль будет разделён на три тематические части: "Мясная неделя" – с 23 сентября по 2 октября, "Сырные дни" – с 30 сентября по 2 октября и "Рыбная неделя" – с 3 по 9 октября. На первом этапе фестиваля 200 торговых шале заполнит мясо всех сортов, в том числе деликатесы. В Москву привезут оленину, медвежатину, кабанятину и мясо косули.

Кроме того на выходных на Манежной площади пройдёт Фестиваль русской утки. В субботу здесь приготовят четырёхметровый паштетный торт из утки с яблоками, имбирем, гвоздикой и другими пряностями. Состоять он будет из паштетных коржей, желированного утиного фарша из окорочков, а украсят торт зеленью, салатом, цветами имбиря и сливочными розами.

– Это не массовая дегустация. Это мастер-класс, – рассказали Metro в оргкомитете фестиваля. – Хотя зрителей, конечно, угостят.

Кроме гурманов организаторы подумали и о детях. На Площади Революции для них подготовят программу о традициях охоты и рыбалке, а также кулинарный мастер-класс от Юлии Высоцкой. На Манежной площади малышей научат ухаживать за курами, а на Пушкинской развернётся театральное представление.

Кроме того, "Золотая осень" ещё и украсит город новыми арт-объектами. В центре появятся 29 деревянных телег, гружёных тыквами и сеном, аллея из тыквенных фонарей. В Столешниковом переулке укутают тёплыми одёжками домики, фонари и цветочные кадки, а на Тверском бульваре установят гигантские шахматы.

Фестиваль закончится в октябре. Какое развлечение придёт ему на смену, пока неясно.