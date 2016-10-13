Четверо активистов решили с утра пораньше выразить свою гражданскую позицию. Они намеревались повесить рядом с мемориальной табличкой финскому маршалу другую доску, посвященную градоначальнику Георгию Полтавченко - «В память о самом трусливом губернаторе Санкт-Петербурга». Планам неравнодушных горожан помешали сотрудники полиции - они поставили активистов к стенке, но не расстреляли, а обыскали. После этого их отвезли в один из отделов полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Организаторы сообщили, что несостоявшаяся акция была направлена против властей Санкт-Петербурга, которые посчитали наиболее простым выходом для себя не вмешиваться в ситуацию с доской Маннергейму.

Впрочем, как сообщил 10 октября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в правительстве города, доску Маннергейму то ли под влиянием общественного мнения, то ли по причине того, что она якобы была установлена незаконно, будет демонтирована к концу года.

«Свистопляска» с доской Карлу Густаву Маннергейму длится с самой ее установки 16 июня. Патриотически настроенные люди обливали табличку краской и зеленкой, расстреливали, нападали с топором, пикетировали и разными способами выражали свое возмущение. А в Куйбышевском районном суде находится иск от блокадницы Флоры Геращенко, требующей демонтировать табличку