Как сообщает региональное управление МЧС России, информацию о крупном автомобильном пожаре на Октябрьской набережной, 122, огнеборцы получили в 03:39.

К моменту прибытия спасателей у трёх припаркованных на набережной иномарках Honda, Chevrolet и Lexus огонь уничтожил все сгораемые части, а у автомобиля марки Hyundai полностью обгорел моторный отсек.

По словам очевидцев в социальных сетях, машины загорелись после мощного взрыва одной из них.

Еще два автомобиля минувшей ночью сгорели на улице Козлова рядом с домом №27. По словам свидетеля в паблике «ДТП и ЧП/Петербург», там полностью сгорел чёрный Volvo V40 Cross Country, от огня пострадала также Mitsubishi Outlander.