На Софийской улице на повороте на КАД в сторону города две фуры въехали в третью грузовую машину, сообщают очевидцы в сети. Между «тяжеловесами» оказался легковой автомобиль. По фотографиям видно, что от машины почти ничего не осталось.

По официальному сообщению МЧС, на Софийской улице у дома 96 на самом деле произошло столкновение пяти автомобилей "Veko", "Scania", "KIA", "Scania" и "Mercedes". Как пояснили Metro в пресс-службе управления, легковой автомобиль по касательной задел три фуры сразу. Его водитель пострадал, хотя его можно было бы назвать "родившимся в рубашке" - он получил лишь легкий ушиб. На место происшествия прибыли машина скорой помощи, МЧС и четверо спасателей.

На въезд в город на Софийской образовалась огромная пробка. По данным Яндекс. Карты, шестибалльный затор растянулся на несколько километров. Скорость движения - не более 5 км. ч.

Двумя часами ранее очевидцы выложили фото ДТП на Софийской в сторону Пулково, в котором столкнулись две фуры. Кабина одной из них сильно повреждена.

В полдень 21 октября произошла авария на железнодорожном переезде между промзоной Горелово и Волхонским шоссе. Там столкнулись грузовик и товарный поезд. Пострадавших в этой аварии нет. Однако ДТП собрало пробки, скорость движения не превышала трех километров час.