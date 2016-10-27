В официальном блоге сериала в Facebook объявлено о начале нового - четвертого - сезона "Шерлока". Стартует он 1 января 2017 года с показа первой из трех серий.

Называется она "The Six Tatchers" ("Шесть Тэтчер"). Уточняется, что покажут ее одновременно в США и Британии (канал BBC). Опубликован и первый официальный трейлер первого эпизода четвертого сезона. Всего их будет три.

Судя по сюжету 90-секундного трейлера, в первой серии 4 сезона "Шерлока" вновь может появиться знаменитый злодей Мориарти. На это намекает и последняя серия 3-го сезона, которая завершилась интригой - Мориарти с экрана телевизора задал зрителю и Шерлоку свой знаменитый вопрос: «Скучали?»

Блогеров восхитил один из фрагментов трейлера к первому эпизоду 4 сезона "Шерлока", когда миссис Хадсон говорит Майкрофту Холмсу, что он - "рептилия" (reptile).

"Я очень бы хотел увидеть, что Майкрофт сделал, чтобы заслужить это от миссис Хадсон!!", - пишут блогеры.

Как уже сообщало Metro, съемки нового "Шерлока" начались в апреле 2016 года. Как пишет Deadline, создатели сериала утверждают, что новый сезон будет «самым захватывающим».

Известно название и второй серии 4 сезона - The lying detective.

Возможно, это будет последний сезон "Шерлока". По крайней мере, Бенедикт Камбербетч ранее намекал на то, что "Шерлок" завершается.