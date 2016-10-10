Под утро, 10 октября, в районе Щелковского шоссе загорелся склад. По словам очевидцев, небо заволокло огромным черным облаком дыма, который был виден с дороги почти сразу за метро Черкизовская.

"Мы ехали по Щелковскому шоссе на машине и в районе улицы Халтуринской увидели огромный черный столб дыма, - рассказала Metro педагог Тамара Сидорченко. - Ветер уносил его в сторону центра. В дыму стояли все соседние многоэтажки и даже пространство у Преображенской площади".

Когда первое пожарное подразделение прибыло на место ЧП было установлено, что горит металлическое одноэтажное здание склада на улице Хромова, д.36, стр.1.

"На этом складе хранились товары народного потребления. Площадь пожара составила 80 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе управления МЧС Москвы.

В 06.33 пожар удалось локализовать, а в 07.05 спасатели полностью его ликвидировали, уточняют в пресс-службе ведомства.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас эксперты выясняют причины возгорания.