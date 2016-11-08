Через Москву-реку построят самый высокий в столице вантовый мост

Москомархитектура одобрила проект моста, который соединит улицы Народного Ополчения с Нижними Мнёвниками. Его строительство начнётся уже в следующем году. Высота единственной мачты конструкции составит 137 метров, это на 22 метра выше арки первого вантового моста Живописного.

– Мост будет иметь элегантную вантовую конструкцию, с одной опорой в центре в виде перевёрнутой буквы Y, – рассказал порталу mos.ru главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Поддерживать конструкцию будут стальные тросы, а держать сооружение снизу – девять опор из монолитного железобетона.

По задумке градостроителей, новый мост должен решить проблему пробок в этом районе. Здесь уже есть мост, построенный в 1937 году. Но, чтобы въехать на него, водителям приходится снижать скорость и делать резкий поворот, из-за чего образуются заторы.

– Полос на мосту будет шесть, по три в каждую сторону, – добавил Сергей Кузнецов, – длина составит 528 метров, ширина – 32–34 метра.