В четверг «Зенит» сотворил настоящее чудо, отыграв три мяча в матче Лиги Европы против израильского «Маккаби». За 15 минут сине-бело-голубые забили четыре гола и перевернули ход поединка. До этого подобный подвиг в истории турнира совершали лишь две команды – немецкая «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».

Героем матча стал новичок «Зенита» Жулиано, которого российские СМИ окрестили «Халкозаменителем». Дейст­вительно, бразилец быстро влился в командную игру и стал главным источником опасности для ворот соперника.

Несмотря на всю радость, которую «Зенит» подарил болельщикам своей исторической победой, нельзя не отметить очевидные недочёты в игре команды.

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с Metro назвал причины провального начала матча с «Маккаби»:

– «Зенит» был не готов к игре, а причиной послужила эйфория после разгромной победы над тульским «Арсеналом». На фоне этой лёгкой победы и эйфории после неё случились эти 0:3 в Израиле. Мне очень понравилось поведение Луческу после игры, который был больше озадачен, чем рад. Именно его вид даёт нам понять, что выводы будут сделаны. Мы проиграли середину поля. Я давно не видел такой беспомощной игры от пары Витсель – Хави Гарсия.

Зенит-Рубин: прогноз

Сергей Герасимец считает, что «Зениту» будет ещё сложнее в игре с «Рубином»:

– «Рубин» наконец-то прорвало в чемпионате – команда очень здорово провела предыдущий матч. Они одержали безоговорочную победу и по счёту, и по игре. Мне кажется, что это предпосылка к тому, что нам предстоит бойня. «Зенита» ждёт очень непростой поединок, потому что «Рубин» сюда едет за победой.

Отметим, что после шести игр «Зенит» идёт на четвёртом месте, а в случае победы над «Рубином» может ворваться в лидирующую тройку.

Матч "Зенит"-"Рубин" 19 сентября: трансляция

Игру покажет телеканал "Матч ТВ". "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань). Начало в 19.15.