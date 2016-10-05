Житель Нью-Йорка Роб Гринфилд выбирает необычные костюмы. Будучи филантропом и защитником окружающей среды, он собирает весь свой мусор в пакеты, которые после надевает на себя. Таким образом Гринфилд пытается привлечь внимание жителей Нью-Йорка к проблемам экологии и вдохновить их на изменения ежедневных привычек. Кроме того Роб является основателем компании The Food Waste Fiasco, которая стремиться покончить с пищевым мусором и голодом. Своим опытом Гринфилд намерен делиться в Сети, а потом даже сделать из собранного материала документальный фильм. Роб рассказал Metro о том, почему важно быть "эко-френдли".

Почему вы начали носить на себе мусор?

В среднем, каждый американец производит в день 2 кг мусора, но большинство из нас не задумывается об этом, ведь если не отслеживать - это незаметно. Мы все видели эти ужасные фото полей и океанов, где скапливаются кучи мусора, но не ощущаем себя причастными к этому. Я решил помочь людям осознать и увидеть, сколько мусора мы производим. А что может быть лучше, чем не наглядный собственный пример.

Вы всегда были таким активным защитником окружающей среды?

Где-то пять лет назад меня это не особо заботило. Я не думал о мусоре, ел много вредной пищи и в принципе мне было все равно, как моя жизнедеятельность сказывается на мире. В 2011 я начал смотреть документальные фильмы об экологии, прочитал немало книг и узнал многое о сегодняшних проблемах. Я осознал, что причастен к ним, поэтому решил измениться. Так, постепенно, я поменял стиль жизни.

Что заставило вас задуматься об окружающей среде?

Я просто изучил вопрос и осознал свою причастность. Я уверен, что мне нужно привлечь внимание к проблеме как можно большего количества людей. Но это было бы невозможно сделать, если бы я не изменил себя и не начал жить в соответствии со своими убеждениями. Я мечтаю о том, чтобы мир стал стабильнее, и мне хочется быть частью этого процесса.

Почему воспроизводимый нами мусор так уж важен?

Этот мусор имеет очень пагубное влияние на окружающую среду, а также является частью социальных проблем. До того момента, как определённый предмет попадает к нам, его необходимо изготовить, а изготовление в свою очередь затрагивает процессы, ведущие, например, к вырубке лесов или добыче природных ресурсов. Ведь, например, для транспортировки материалов необходим транспорт, который работает на топливе. В результате, мы покупаем в магазине некий предмет, пользуемся им какое-то время, а потом отправляем на свалку, где он начинает вырабатывать метан - очень опасный газ, вызывающий "парниковый эффект". Если выброшенный предмет попадает в природную среду, то он начинает убивать всё живое вокруг. И переработка - не самый лучший способ, так как для нее так же затрачивается много энергии и природных ресурсов.

Как люди реагируют на ваш наряд?

Вы не поверите, они очень радуются, улыбаются. Моя жизнь "в мусоре" стала намного лучше прежней, просто потому что я вижу, как окружающие меня поддерживают. Сегодня только 11 день, как я ношу свой костюм, и многие мне уже сказали о том, что изменили свои привычки, что производят меньше мусора.

Как люди могут сократить производство мусора?

Сегодня это сделать не так уж и сложно. Например, можно пользоваться одной и той же бутылкой для воды, чтобы не покупать лишний раз. Можно приносить в кофейню свою чашку, чтобы не брать пластиковый стакан. А пищевой мусор можно превращать в компост, а не просто выкидывать. Всё это не только сэкономит деньги, но и сделает вас здоровее.

Каковы ваши планы на будущее?

До конца месяца я буду продолжать ходить по улицам Нью-Йорка. Моя команда сейчас как раз работает над съемками видео, чтобы привлечь внимание людей и научить их меняться. Потом мы сделаем из этого материала целый фильм. Я буду искать новые способы, как призвать людей к переменам. Надеюсь, смогу заниматься этим ещё не один десяток лет.

Дмитрий Беляев