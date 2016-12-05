Для записи своей пластинки Memento Mori группа Аделя Суто использовала необычные музыкальные инструменты – настоящие человеческие кости. Именно так, по их мнению, можно создать саундтрек для «созерцания жизни и смерти».

Сразу спешим успокоить вас, деятельность музыкантов абсолютно легальна – владение и продажа человеческих костей в США законна.

Кому-то это может показаться чудовищным, но Суто уверяет, что в этом нет «негативного подтекста».

–Я просто хотел отразить в звуковой форме средневековый тракт Ars Moriendi (тексты процедурах, предшествующих праведной смерти, и объясняющих, как «умереть хорошо» в соответствии с христианскими заповедями позднего средневековья – Прим. ред.)

Несмотря на то, что концепция «умереть хорошо» датируется аж 15 веком, ее нынешние последователи собираются в довольно современной атмосфереа, а именно в одном из психоаналитических центров Сохо.

– Это группа психотерапевтов, увлеченных работами Фрейда, особенно теми, которые затрагивают оккультную тему и смерть, – объясняет Суто.

Карьера самого Суто началась с панк-рок группы в середние 80-ых, в 90-ых он перешел к экспериментальному звуку. В 2012 году, работая тату-мастером, он впервые увидел человеческие кости и у него родилась идея превратить их в перкуссионный инструмент.

По его словам, в Тибете кости также используют для извлечения звуков: например, тазобедренная кость используется в церемонии похорон.

Суто объясняет, что все кости произовят похожие звуки. Вариации возможны в зависимости от того, насколько крепко сжать «инструмент» в руке.

Группа также пыталась повлиять на звук, записывая композиции в разных уголках города – как на набережной, так и, например, на платформе метро.

–Мой замысел в том, чтобы на пластинке был звук костей и человеческого дыхания, пронзающего их, – заключил Адель. – Абсолютно чистый звук.

Эва Кис