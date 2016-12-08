Издание Bloomberg ежегодно составляет рейтинг главных угроз, которые обрушатся на мир в следующие 12 месяцев. И этот год не стал исключением.

Итак, что же, по прогнозам Bloomberg, готовит нам 2017 год:

Выборы в Европе. Главной угрозой следующего года эксперты Bloomberg считают возможные политические перемены в Европе. После "Брекзита" во многих европейских странах к власти могут прийти популисты. В частности речь идёт о таких странах как Германия, Франция, Греция и Польша. Также не исключены досрочные выборы в Великобриатнии.

Протесты в США. Соединённые Штаты Америки захлестнёт волна массовых протестов, люди будут протестовать против политики Трампа. Чтобы восстановить порядок, президент вынужден будет ввести комендантский час в нескольких крупных городах. Страна фактически разделится на два лагеря с центром оппозиции в Калифорнии (среди её лидеров будет предприниматель Илон Маск).

Экономическая война США и Китая. В ответ на обвинения Трампа в адрес Китая Пекин девальвирует юань, отменит заказы "Боингов" и заблокирует продажи iPhone. При этом конфликт с США негативно скажется и на самом Китае – страна окажется в глубочайшей рецессии.

Мир без защиты США. Отсутствие дипломатического опыта и понимания международной повестки у Дональда Трампа негативно скажется на положении Америки на мировой арене. США утратят роль серьёзной сдерживающей силы, дав дорогу России и Китаю. В этих условиях усилят свои позиции террористы из "Исламского государства" (террористическая организация, запрещённая в РФ), Япония и Саудовская Аравия займутся ядерными программами, а КНДР докажет, что обладает ядерной бомбой, способной поразить территорию Америки.

Кибервойны. На ключевые объекты инфраструктуры США обрушится целая серия хакерских атак. Среди целей хакеров будут электростанции, подключённые к интернету медицинские приборы и самоуправляемые автомобили. За атаками будет стоять Россия или Китай.

Кризис на Кубе. Дональд Трамп отменит курс Барака Обамы на сближение с Кубой, в резульатте чего Куба возобновит тесные отношения с Китаем и Россией, позволит Москве открыть разведывательную базу в Гаване. Из-за этого отношения между США и Россией осложнятся до уровня карибского кризиса 1962 года.

Падение Мексики. Под руководством Трампа США разорвёт отношения с Мексикой и начнёт депортировать нелегальных мигрантов из страны. Экономика Мексики обрушится, власть захватят настроенные против США популисты, в стране расцветёт наркобизнес.

Война Ирана и Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии произойдёт дворцовый переворот, в результате чего баланс сил на Ближнем Востоке переместится в сторону Ирана. Без сдерживающей силы США начнётся война между Ираном и Саудовской Аравией. Поскольку обе страны являются крупнейшими производителями нефти, их конфликт приведёт к кризису на нефтяном рынке.

Россию ждёт подъём. Из-за политики Трампа Меркель придётся договариваться с Россией, в результате чего Германия будет вынуждена признать претензии РФ на Украину, Сирию и Белоруссию. Престиж России на мировой арене будет восстановлен, а рубль укрепится. На фоне всех этих событий Владимир Путин начнёт говорить об уходе на покой.

Несмотря на то, что все эти прогнозы в больнишстве случаев выглядят нереальными, стоит заметить, что многие из прогнозов Bloomberg на 2016 год сбылись.

Сбывшиеся прогнозы на 2016 год:

1) Среди главных угроз 2016 года издание называло выход Великобритании из Евросоюза. И это действительно произошло. Правда, по мнению аналитиков, возглавить страну после референдума о "Брекзите" должен был Борис Джонсон – в этой части прогноз не сбылся.

2) Ещё одно сбывшееся предсказание: Дональд Трамп стал президентом Америки.

3) Издание грозило серьёзными проблемами, которые будут связаны с глобальным потеплением. И действительно, 2016 год называют самым тёплым за всю историю наблюдений. Правда специалисты Bloomberg склонялись к болеедраматичному итогу, обещая режим ЧП в Калифорнии и упадок Южной Африки из-за нехватки воды.

Не сбывшиеся предсказания Bloomberg (или сбывшиеся, но только частично):

1. Израиль не стал бомбить ядерные объекты Ирана;

2. Российские и иранские хакеры не стали атаковать крупнейшие банки;

3. Нефть не стоит 100 долларов за баррель;

4. Ангела Меркель не ушла в отставку из-за националистических протестов и др.