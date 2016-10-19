В предстоящее воскресенье, 23 октября, из-за ремонта будет закрыт весь центральный участок Калужско-Рижской линии метрополитена столицы.

"Между станциями "Октябрьская" и "Проспект Мира" движения не будет целый день. Поезда Калужско-Рижской линии будут ходить только на участках "Новоясеневская" – "Октябрьская" и "Проспект Мира" – "Медведково". А вот станции "Тургеневская" и "Сухаревская" закроются", – уточнили Metro в пресс-службе московского метрополитена.

Чтобы не растеряться в подземке, нужно запомнить, что через станцию "Китай-город" будет осуществляться перевозка пассажиров только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" – только по Калининской линии.

"Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут работать как конечные с пересадками на Кольцевую линию", – говорят в пресс-службе.

Всем пассажирам лучше спланировать свои маршруты через друге станции метро. А можно на сутки пересесть на автобусы.

В понедельник, 24 октября, все станции "оранжевой" ветки заработают вновь.