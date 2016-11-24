Смольный предложил инвесторам сделать Кронверкскую набережную пешеходной, сообщает " Фонтанка".

Пешеходная зона протянется от Биржевого до Троицкого моста. Кронверкская набережная превратится в общественно-культурное пространство, а от Артиллерийского музея в парк перекинут пешеходные мостики.

По словам главы комитета по экономической политике Елены Ульяновой, для проезда автомобилей расширить Кронверкский проспект или построить тоннель под набережной.

В правительстве считают, что после сдачи ЗСД интенсивность движения по Кронверкской набережной уменьшится. Кроме того, потоки могут перенаправить, расширив Кронверкский проспект и сделав его двухсторонним, либо – проложив под набережной тоннель с подземной парковкой под зоопарком, объяснила Елена Ульянова.

Как пишет издание, реконструкцию набережной предполагается провести за счет инвесторов, однако стоимость и условия соглашения пока не установлены. Компании смогут окупить вложения за счёт коммерческого использования Александровского парка.