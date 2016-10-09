Чарльз Дэнс завтра, 10 октября, отметит своё 70-летие среди львов и слонов в Ботсване. Любопытно, что в сериале "Игра престолов" он играл Тайвина Ланнистера, на гербе которого изображён лев. Британский актёр решил отправился в Африку, чтобы своими глазами увидеть четвероногих героев и места съёмок нового документального сериала об "Игре престолов" в дикой природе – "Дикое королевство", в котором он выступает рассказчиком. Премьера сериала о животных состоится в ноябре на Nat Geo WILD.

После "Игры престолов" на вас обрушилась популярность. Как вы к этому относитесь?

Вообще, я ненавижу публичность. Ты не найдёшь моих фотографий в глянцевых журналах. Но когда проект действительно цепляет, когда я верю в него, я готов к этому.

Насколько я знаю, это ваша первая поездка в Ботсвану. Реальность сильно отличается от того, каким вы себе представляли это место, когда работали над озвучкой "Дикого королевства"?

Здесь намного суше, чем я думал, но в остальном всё примерно именно так, как я себе и представлял. В 1986 мы снимали в Кении, и это была моя первая поездка в Африку. До того я четыре месяца провёл в Индии. В общем, я знаю, что такое жаркий климат. Но я не очень хорошо переношу жару. Раньше нормально переносил, но сейчас может возраст уже даёт о себе знать, биологические часы начинают вытворять что-то странное. Вот с холодом я нормально справляюсь. Мы как-то четыре месяца снимали в русской Арктике, и там, если ты нормально одет, всё будет хорошо – не замёрзнешь и к тому же не заразишься ничем, потому что в таком морозе вирусы не выживают. Но сейчас мы здесь. Вот мы с тобой сидим на балконе, разговариваем, в 20 метрах от нас слоны пьют воду из колодца, разные зверьки бегают – и это удивительно! Я живу в Лондоне, в густонасёленном городе. У меня недалеко от дома зоопарк, куда можно прийти и посмотреть, как тигр спит в углу вольера, но ничего подобного там увидеть нельзя.

Когда вам предложили выступить в роли рассказчика в шоу, ставшим "Игрой престолов" в мире животных, вы сразу согласились или были сомнения?

Вообще говоря, я очень люблю фильмы о животных, и когда мне предложили стать голосом шести фильмов National Geographic, я подумал, ну а почему бы и нет, я сейчас не загружен другими проектами, так что было бы здорово. Потом они прислали мне кадры, и оказалось, что это не просто фильм о животных, а нечто совсем другое.

То есть они не стали сразу рассказывать про свою идею с "Игрой престолов"?

Не стали. Они прислали письмо по электронной почте: «Кажется, мы создали нечто особенное». Но я тогда не придал этому значения, потому что после съёмок все так думают. Но оказалось, что это действительно так. Каждое животное – мощный драматический персонаж со своим характером. Есть прекрасные документальные фильмы, озвученные божественным Дэвидом Аттенборо, классическим голосом высококлассных фильмов о животных. Благодаря этому голосу множество людей во всём мире стали задумываться о других существах, живущих на этой планете. Он на уровне Бога. Но то, что сделали создатели "Дикого королевства" Гарри и Брэд, – это новый формат. Это уже не лекция о животном мире. Это драма.

Ваш голос звучит за кадром, это голос како-то-то определённого персонажа? Духа Африки или стороннего рассказчика?

Нет, совсем нет. Гарри и Брэд таким образом написали слова рассказчика, что это не похоже на то, что мы обычно слышим в фильмах о животных. Это внутренний голос. Это то, что зритель мог бы сказать героям фильма. Например в одной из серий леопард Саба отправляется на поиски еды для своих милых маленьких котят, а они остаются в расщелине одни. В этот момент зритель думает: "Нет! Не оставляй их одних! Здесь же рядом ходит львица!". И в этот момент внутренний голос говорит (Чарльз берёт проникновенную интонацию, как в фильме, – прим. ред.): "Не уходи далеко, Саба. Возвращайся скорей".

У меня есть стойкое ощущение, что у этого фильма есть серьезная цель, не просто развлечение.

В принципе, главные его цели – информировать, обучать и развлекать. Когда я смотрел эти фильмы как зритель, не как рассказчик, я увидел много такого, чего не видел раньше.

Вы имеете в виду сцены жестокости?

Да. Потому что документалисты много-много лет не хотели расстраивать аудиторию и сглаживали углы. Но невозможно снять фильм о хищнике, не рассказав об их жертвах. Это брутальное, но очень честное кино, рассказывающее о месте на нашей планете, которое находится в опасности. Животные, которые находятся здесь, в национальном парке, на самом деле в опасности. Посмотри вокруг. Слоны часами идут к этом маленькому колодцу напротив нас, потому что других источников воды нет. Человечество несёт ответственность за вырубку лесов, за изменения климата, за гибель слонов, которых сотнями убивают в других африканских странах ради слоновой кости. Мы несём ответственность за многое, и иногда стоит напомнить человечеству, что мы в ответе за эту планету.

В фильме их сильно очеловечивают, потому что у нас с ними в принципе довольно много общего. Наблюдая за животными, узнали ли вы что-то новое о людях?

Мне кажется, мы многому могли бы научиться у слонов. Да и у многих других животных. Потому что мы единственный существа, которые воюют друг с другом. Жестокость животных обусловлена необходимостью выжить. А представители нашего вида в этих вопросах руководствуется экономическими интересами.

Кажется, сегодня наконец будет дождь.

Дай бог, это было бы чудесно! Наконец это место оживёт! (Улыбается.)