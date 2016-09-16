В Америке и ряде европейских стран начались официальные продажи новых iPhone седьмой серии. А тем временем российские пользователи на волне ожидания скорого старта продаж здесь, кажется, готовы скупить заветные модели за безумные деньги, лишь бы быть первыми.

Как известно, спрос рождает предложение, и на сайте Avito некоторые пользователи уже начали предлагать приобрести заветные устройства "без ожидания в очередях". "Серые" айфоны предлагают приобрести за 90 - 100 тысяч рублей.

Причём, некоторые продавцы обещают гарантию по всему миру на год.

Отметим, что в России официальный старт продаж намечен на 23 сентября. Официальная стоимость на новые устройства от Apple была обозначена в размере от 57 тысяч рублей за iPhone 7 и от 68 тысяч за iPhone 7 Plus.

Презентация новых "яблочных" устрйоств прошла 7 сентября. Новые айфоны стали пыле- и влагоустойчивыми. Кроме того, в новых устройствах изменился разъём для наушников, а также появились беспроводные наушники.