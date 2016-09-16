Центральный вокзал Нью-Йорка 15 сентября превратился в огромный зал для занятия йогой. В честь начала месяца йоги, на территории главного транспортного узла города состоялись шесть полноценных занятий с профессиональными инструкторами.

Духовные и физические практики были организованы для жителей города совершенно бесплатно. Продолжались они почти весь день, начиная с 7:30 утра и до последнего занятия в 6 часов вечера. На тренировках время было в основном уделено упражнениям Виньяса, которые помогают улучшить гибкость и силу тела.

Отметим, что это не первое подобное мероприятие, аналогичная акция прошла и в прошлом году 29 сентября. Тогда на мероприятие также пришло множество желающих размять свои мышцы.