В Петербурге ЗСД - центральный участок - откроют на 48 неделе года.

- Скорее всего, это произойдет в конце ноября - начале декабря, в период с 28 ноября по 2 декабря, - сообщил журналистам на пресс-конференции директор ООО "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов.

Более точную дату, по словам Бнатова, пока нельзя назвать.

- Это связано с рекомендациями по безопасности Владимира Владимировича Путина, который согласился лично открыть центральный участок, - сказал Бнатов.

Накануне о завершении строительства центрального участка ЗСД доложил Путину губернатор Петербуга Георгий Полтавченко. Он лично пригласил главу государства на открытие магистрали, которая соединит север и юг Петербурга и по которой пересечь город можно всего за 20 минут. Подробнее ЗДЕСЬ.

В распоряжении Metro оказалось видео о ходе строительства ЗСД, подробно рассказывающее о центральном участке - мостах, тоннелях, эстакадах.

Первое время проезд по центральному участку ЗСД будет бесплатным.