Прошлой ночью тысячи петербуржцев могли наблюдать яркое сияние над акваторией Невы. Лучи прожекторов осветили вантовый мост через Корабельный фарватер: снимки и видео светового шоу появились в социальных сетях многих горожан. По предварительным данным, это была репетиция предстоящей торжественной церемонии.

Инвестор первой платной дороги в Петербурге – компания «Магистраль Северной столицы» – пока предпочитает хранить многие детали в секрете. Известно лишь, что 2 декабря ЗСД откроет лично президент РФ Владимир Путин. Но когда участок заработает для автомобилистов, не афишируется. Произойдёт это в ближайшие выходные – 3 или 4 декабря.

Центральный участок пройдёт от границ Морского порта до Приморского проспекта. Проезд по нему до середины февраля 2017 года будет бесплатным. Тарифы пока не утверждены. Но известно, что они будут ниже для владельцев транспондеров – приборов для безостановочного проезда пунктов оплаты ЗСД. Устройства выдаются бесплатно, поэтому за ними уже выстраиваются очереди.

– Спрос в последние недели серьёзно вырос, – подтвердил Андрей Цапу, начальник управления по связям с общественностью компании «Магистраль Северной столицы».

Рассчитать тариф проезда по ЗСД можно здесь.