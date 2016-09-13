13 сентября комиссия во главе с губернатором Петербурга в очередной раз посетила строительные площадки Центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД), сообщает пресс-служба Смольного.

Во вторник осмотрели мостовые сооружения через Морской канал, Корабельный и Петровский фарватеры. На месте также обсудили сроки ввода в эксплуатацию Центрального участка и перспективы развития транспортной инфраструктуры, связанной с ЗСД. Центральный участок будет завершён до конца года - предположительно в ноябре. После ввода в эксплуатацию время проезда по магистрали с севера на юг Петербурга составит 20 минут.

Планируется, что ЗСД разгрузит центр города, "перетянув" часть транспортных потоков от Кольцевой автодороги. Со временем к ЗСД будут подключены транспортные развязки на пересечении с Шуваловским проспектом в Приморском районе, с Новым шоссе в Белоострове и Шкиперским протоком на Васильевском острове.

Также принято решение начать проработку съезда с ЗСД в южной части Васильевского острова.