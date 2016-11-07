ЗСД станет бесплатным. Правда, только на несколько месяцев. И только на центральном участке. Конкретная дата открытия пути пока не сообщается.

Как рассказал "Радио Балтика" директор компании "Магистраль Северной столицы" Алексей Бнатов, чтобы появилось право взимать плату за проезд, нужно получить строительные подтверждения, акты и еще целый ряд документации. А это будет происходить постепенно - центральный участок за это время успеют "обкатать" бесплатно.

Однако цены уже будут известны - их должны определить перед запуском участка. Как сообщают представители компании, цена не будет значительно превышать стоимость проезда по северному и южному участкам.

Как ранее сообщало Metro, на сегодняшний день проезд по всему южному участку магистрали стоит 80 рублей, по северному – 100 рублей.

Планируется, что платить водители будут за каждый пройденный километр. Напомним, что протяженность ЗСД – 46 километров. Для легкового транспорта цена составит 14 рублей за километр, то есть стоимость проезда не должна будет превышать 650 рублей. Постановление об этом подписал губернатор Петербурга.

Контролировать путь будет система Flow+. Она же должна помочь в снижении пробок.

Сроки открытия центрального участка ЗСД пока неизменны - ноябрь 2016 года. А вот конкретную дату так пока никто и не назвал.