Центральный участок Замоскворецкой линии закроется в воскресенье для проведения ремонтных работ

В ближайшее воскресенье, 9 октября 2016 года, в течение всего дня будет закрыт центральный участок Замоскворецкой линии между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". Ограничения вводятся в связи с проведением работ по капитальному ремонту пути, сообщает пресс-служба столичной подземки.

В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Движение поездов по Замоскворецкой линии будет осуществляться только на участках "Речной вокзал" – "Белорусская" и "Новокузнецкая" – "Алма-Атинская". Станции "Белорусская" и "Новокузнецкая" будут работать как временно конечные: "Белорусская" с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, "Новокузнецкая" – с пересадками на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линий.

На время закрытия центрального участка Замоскворецкой линии для проезда в центре города пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, или наземным городским транспортом.

Это тринадцатое удлиненное технологическое "окно" в 2016 году. В течение 26 часов будут проведены все основные виды ремонтно-профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня комфорта и безопасности пассажиров Московского метрополитена.

Закрытые станции возобновят свою работу в понедельник, 10 октября 2016 года, в 5.30 утра по мск.