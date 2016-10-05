С 5 октября ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Айманибанка".

"В условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Айманибанк неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, – приводит цитату из сообщения регулятора РИА "Новости". – Досоздание резервов в необходимых объемах привело к полной утрате собственных средств (капитала). Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России… исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций".

Ранее Банк России отключил Айманибанк, входящий в топ-150 крупнейших российских банков, от своей системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП).

Кредитные организации, которые ЦБ отключает от БЭСП, часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение от этой системы является временным, вызванным техническими причинами. Тогда пресс-служба Айманибанка отказалась от комментариев.

Айманибанк 21 сентября опубликовал сообщение о существенном факте – о проведении внеочередного собрания участников 19 октября. На повестке дня стоял вопрос о ликвидации кредитной организации и направлении в Банк России ходатайства об отзыве лицензии.