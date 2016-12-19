Центробанк РФ отозвал лицензию у столичного банка "Миръ" и назначил ему временную администрацию.
Как сообщает сайт регулятора, решение об отзыве лицензии принято "в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность".
Отмечается, что АКБ "МИРЪ" размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери.
Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АКБ «МИРЪ» (АО) с рынка банковских услуг.