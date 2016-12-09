Центробанк продолжает чистку банковского сектора и в этот раз под удар попали сразу четыре московских банка. Лицензия была отозвана у "Вега-банка", "Русского финансового альянса", "Международного банка развития" и "Прайвет банка". В каждую из этих организаций была назначена временная администрация.

У "Вега-банк" была отозвана лицензия в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.

Схожие проблемы наблюдались и у "Русского финансового альянса", в этом финансовом учреждении не смогли расплатиться с кредиторами также ввиду неудовлетворительного качества активов, не генерировавших достаточный денежный поток. При этом кредитная организация игнорировала требования надзорного органа о представлении в Банк России достоверной отчетности, отражающей её реальное финансовое положение. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

"Международный банк развития" лишился лицензии по решению ЦБ, так как он проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Вследствие исполнения требований надзорного органа о формировании необходимых резервов на возможные потери в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

ЦБ отозвало лицензию у "Прайвет банка", так как организация размещала денежные средства в низкокачественные активы и не создавала адекватных принятым рискам резервов. В итоге это привело к тому, что и этот банк не смог расплатиться с кредиторами.

Все учреждения кроме "Русского финансового альянса" являются участниками системы страхования вкладов. На момент лишения лицензии "Вега-банк" занимал 304-е место в банковской системе страны, "Русский финансовый альянс" — 545-е, "Международный банк развития" — 423-е, а "Прайвет банк" — 164-ю строчку рейтинга.