Банк России принял решение прекратить деятельность московского финансового учреждения "Роспромбанк". ЦБ отозвал у него лицензию и назначил в нём временную администрацию, чтобы она урегулировала все вопросы по поводу выплаты страхового возмещения.

Как сообщается на сайте Банка России, решение об отзыве лицензии связано с высокорискованной кредитной политикой банка.

"КБ "Роспромбанк" (ООО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)", — говорится в сообщении ЦБ.

При этом в Центробанке отметили, что КБ "Роспромбанк" (ООО) не соблюдал требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления достоверной информации в уполномоченный орган. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

КБ "Роспромбанк"— участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии предусматривает страховые выплаты вкладчикам банка в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

Согласно данным отчетности, по величине активов КБ "Роспромбанк" (ООО) на 01.09.2016 занимал 323 место в банковской системе Российской Федерации.



