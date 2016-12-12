Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв со ссылкой на источник заявил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заявление на имя премьер-министра было написано Аваковым лично, однако передано и зарегистрировано уже без его присутствия.

– Мой источник в аппарате кабмина сообщил мне, что восьмого декабря в Кабинет Министров Украины на имя премьер-министра страны Владимира Гройсмана было передано написаное собственноручно заявление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, – написал Царёв. – Сам Арсен, отгуляв на дне рождения Ляшко, на следующий день после событий в Княжичах уехал в командировку в Канаду и на Украину так и не вернулся. Заявление, хоть и было написано им лично, но передано на Украину и зарегистрировано без его присутствия. (здесь и далее орфография и пунктуация автора)

По его словам, информации об этом нет в украинских СМИ, однако он доверяет своему источнику.

– Всё, что сообщал мне мой знакомый, всегда впоследствии подтверждалось, – написал он.

При этом Царёв заметил, что исключает того, что заявление Авакова не приведёт к его отставке.

– Говоря по правде, это не первая попытка Авакова уйти в отставку. Это не первый раз, когда он пишет заявление. За время пребывания во главе МВД он неоднократно писал заявлениz, а потом отзывал. Таким своим поведением Арсен демонстрировал то, что действующая власть больше нуждается в нём, а главное в голосах Народного Фронта, чем он во власти. Как будет в этот раз, покажет время, – считает бывший депутат Рады.

Напомним, что ранее Олег Царёв говорил о том, что президент Украины Пётр Порошенко согласился покинуть пост президента страны в 2017 году. О своих намерениях он заявил на закрытой встрече с кабинетом министров.

По словам Царёва, за пост главы государства после ухода действующего президента будут бороться Арсен Аваков и лидер "Батьковщины" Юлия Тимошенко.