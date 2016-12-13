C 1 июля москвичам платить за ЖКУ придётся больше

C 1 июля 2017 года тарифы для москвичей на ЖКХ вырастут. Соответствующее постановление было принято сегодня, 13 декабря, Правительством Москвы.

предоставлено Департаментом экономической политики и развития города Москвы Фото:

Индексация коммунальных услуг составит 6,7%, в денежном выражении прирост стоимости платежей составит 155 рублей на человека в месяц.

Рост тарифов на водоснабжение и водоотведение составит 7,2%, на газ – 3,9%, на электроэнергию – 7,2%, на теплоснабжение – 4,7% и на горячую воду – 10,6%.

При этом в мэрии замечают, что индексация коммунальных услуг будет ниже среднегодовой инфляции за 2016 год и соответствует предельному индексу роста коммунальных тарифов, установленному федеральным правительством для Москвы на 2017 год – 7%.

– При оплате услуг ЖКХ существует целая система льгот по категориям, – сказал в интервью Metro руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Максим Решетников. – Скидка варьирует от 30 до 100%. Но в среднем скидка составляет около 50%. В целом, более трёх миллионов москвичей пользуются льготами на оплату услуг ЖКУ.

Правительство Москвы продолжит оказывать адресную социальную поддержку по оплате ЖКУ более 700 тыс. семей. Льготами и субсидиями на оплату ЖКУ в столице пользуется около 4 млн человек, или каждый третий москвич. Всего в столице 52 льготных категории граждан - это самое большое количество категорий в России.

В 2017 году из бюджета будет выделено около 55 млрд руб. субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такой высокий уровень социальной поддержки обеспечивается за счёт уникальной для России системы социальной зашиты граждан - москвичам предоставляются субсидии в случае, если расходы семьи на ЖКУ превышают 10% совокупного семейного бюджета – самый низкий порог в стране (в среднем по стране этот показатель 22%). Всего же Москва планирует направить на льготы, субсидии и обеспечение безопасности и бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса в 2017 году более 100 млрд рублей. Таким образом, Правительство Москвы оплачивает каждый третий рубль от всех расходов, связанных с ЖКУ.

– Рост тарифов никогда никого спокойным не оставляет, – также сказал Metro Максим Решетников. – Тут позитива никакого нет. Когда что-то дорожает, всегда возникают вопросы. Но мы исходим из чего? Есть тарифы и есть платёж. Платёж это тариф, умноженный на объём потребления. И москвичи сейчас имеют все возможности для управления объёмом потребления. Начнём с того, что все уже установили общедомовые приборы учёта. Никто по нормативам уже не платит. Никто не платит за соседскую квартиру, где живёт два десятка мигрантов. Теперь счётчики обслуживаются городом, город в них инвестирует, контролирует. И потребление воды падает. С 2010 года – на 29%! Это очень много. В результате доля расходов москвичей на оплату ЖКУ от их общего дохода сейчас одна из самых низких в стране – 3%. В среднем по стране это 6%.