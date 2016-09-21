В Москве загорелся бывший завод "Серп и Молот" – сейчас он почти целиком окутан дымом, а на его территории работают сотрудники МЧС.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве, информация о пожаре поступила дежурному в 14.36, после чего пожарные оперативно прибыли к дому 5 на шоссе Энтузиастов.

"По предварительной информации, там возник пожар в подвале здания", – говорится в информационной заметке.

Площадь пожара – около 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступило.

– На заводе идут демонтажные работы, – рассказывает Metro очевидец Денис Каменев. – Он периодически дымит, но не так сильно! Обычно по десятибалльной шкале – на троечку, но сегодня дымил на все десять.

Денис отметил, что пожарные расчёты прибыли на место пожара оперативно.

– Приехали весьма быстро, минут за семь-десять! – отметил очевидец.