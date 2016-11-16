Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. Оганесян проходит по уголовному делу по мошенничеству при строительстве стадиона на Крестовском острове.

В ходе расследования следователями был установлен факт хищения в 2014 году денежных средств в сумме более 50 млн руб. при заключении генподрядчиком ЗАО «ИК «Трансстрой» с акционерным обществом «ТДМ» договора по поставке видеотабло футбольного стадиона.

- Установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества «ТДМ» в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-«однодневки». Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона", - говорится в сообщении Следкома.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ранее следствием уже была установлена причастность к совершению преступления Александра Янчика – бывшего первого заместителя председателя комитета по строительству администрации Петербурга, который подписал документы на перечисление вышеуказанных авансовых платежей, а также Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом «ТДМ».

Установлены и их соучастники – Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества.

Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает.

- Таким образом, в результате действий фигурантов уголовного дела бюджету города Санкт-Петербурга причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей, - сообщает Следком.

По местам проживания Оганесяна в Москве и Московской области сейчас проводятся обыски. Решается вопрос о заключении под арест бывшего вице-губернатора Петербурга.

Марат Оганесян работал в Смольном с 2013 по 2015 гг., курировал строительство стадиона. Сейчас трудится вице-президентом банка «Российский капитал», занимается достройкой объектов компании СУ-155.