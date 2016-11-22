В Петербурге за взятку осудили бывшего судебного пристава, сообщили в прокуратуре города.

- Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установили, что, будучи судебным приставом-исполнителем, мужчина совместно с соучастниками получил 85 тысяч рублей в качестве взятки, а также еще одну взятку в размере 1,5 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия бывший пристав заключил с прокуратурой района досудебное соглашение о сотрудничестве, а в суде полностью признал свою вину.

- Ввиду активной позиции подсудимого в раскрытии преступлений, сторона обвинения настаивала на назначении ему наказания в виде лишения свободы условно, - отметили в прокуратуре.

За получение взятки суд назначил бывшему приставу наказание в виде 5,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.