Выборы в Америке-2016 показали достаточно неожиданные результаты – по последним данным, 45-м президентом США стал лидер Республиканской партии Дональд Трамп. Бывший посол США в Москве Майкл Макфол написал пост в Twitter о роли президента России Владимира Путина в результатах выборов, но вскоре удалил его. Реакция представителя МИД России Марии Захаровой последовала незамедлительно.

Дональд Трамп победил на выборах

Официально о результатах выборов президента США-2016 пока не сообщается, но, по всем данным, 45-м главой государства в Соединённых Штатах будет Дональд Трамп. В Интернете не стихают обсуждения выборов в США. "США, выборы президента-2016, итоги", "Выборы в Америке, результаты", "последние новости, выборы в США" и так далее. Официальные лица также комментируют результаты выборов президента США-2016. Но некоторые потом от своих слов отказываются.

Bloomberg: Дональд Трамп стал президентом США

Как сообщает RT, бывший посол США в Москве Майкл Макфол удалил из своего Twitter-аккаунта сообщение о президентских выборах в США и президенте России Владимире Путине. В своём посте Макфол написал, что "Путин вмешался в наши выборы и преуспел". Данное сообщение провисело у него буквально несколько минут.

Реакция МИД России на пост Макфола

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей страничке в Facebook так прокомментировала данную информацию: "Сначала Администрация Обамы назначала этих "макфолов" на ответственные должности и вверяла им управление не только своей страной, но и многими вассальными государствами, а потом, когда ситуация стала патовой, начала кричать, что во всём виновата Москва".

Хиллари Клинтон признала поражение на выборах в США

Кандидат Демократической партии на пост президента США Хиллари Клинтон позвонила республиканцу Дональду Трампу и признала свое поражение на выборах. Об этом 9 ноября сообщает CNN. Хиллари Клинтон отказалась сегодня выступать с финальной речью.